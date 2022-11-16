İzmir’de 6 milyon TL’lik vurgun yapan tefecilere operasyon: 28 gözaltı | Video

İzmir polisinden 330 emekli vatandaşı kömür satışı adı altında yüksek faizle borç para vererek 6 milyon TL haksız kazanç elde eden tefecilere yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan sahte engelli raporu alarak kamuyu zarara uğratan şahıslar ile sahte fatura ve sahte belge düzenleyen şüphelilere yönelik de operasyon gerçekleştirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren geneli emekli olan 330 kişiyi kömür satışı adı altında yüksek faizle borç para vererek borçlandırıp senet imzalatan veya muvafakatname alarak maaşlarının tamamına veya bir kısmına icra yoluyla kesinti koydurup maddi ve manevi mağdur edip, yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç elde eden tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerce, sahte engelli raporu alarak kamu zararına neden olan ve doktorların bilgisi dışında e-imzasını kullanıp usulsüz olarak ilaç yazan şüphelilere ve Vergi Usul Kanuna Muhalefet ve Resmi Belgede Sahtecilik suçları çerçevesinde ise sahte fatura ve sahte belge düzenleyerek piyasaya süren şahıslara da operasyon gerçekleştirildi.Operasyonlar çerçevesinde ekiplerce yapılan aramalarda; 15 adet borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 15 adet mağdurlar adına düzenlenmiş senet, 37 adet icra ödeme/tahsil dekontu, 6 adet icra dairelerine sunulmak üzere mağdurlara ait muvafakatname belgesi, 2 adet noter makbuzu,15 bin Dolar, 8 bin TL, 2 adet kutu halinde simkart, 5 adet laptop,10 adet farklı firmalara ait kaşe, 65 adet irsaliye, 60 adet fatura, 2 adet başkasına ait ticaret sicil kaydı ile imza sirküsü, 1 adet tediye makbuzu,1 adet boş envanter defteri,1 adet Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İnternet Vergi Dairesi kullanım bilgilerinin bulunduğu evrak ve 2 adet ciroların bulunduğu çek fotokopisi ele geçirildi.Öte yandan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.