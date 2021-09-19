Video Yaşam İzmir’de alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı | Video

İzmir’de alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı | Video

İzmir’de alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı | Video
19.09.2021 | 08:41

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İzmir’in Konak ilçesinde, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişisi ise yaralandı. Olaya karıştığı değerlendirilen 1 şüpheliyi yakalamak içinse çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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Olay, gece saatlerinde Murat Reis Mahallesi İnönü Caddesi ile Şehit Ceysu Ceylan Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar K. (35), Oğuzhan A. (35) ve Kubilay Tuncel (30) ile kimliği tespit edilemeyen 1 şüpheli arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından iki grubun birbirlerine tabanca ile ateş etmesi sonucu Oğuzhan A., kolundan, Serdar K., bacağından ve Kubilay Tuncel ise sırt ve göğüs kısmından yaralandı. Çevrede bulunan bir iş yerinin camına da mermi isabet ederken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılar Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kubilay Tuncel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Oğuzhan A., ve Serdar K'nin tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Olay yerinden kaçan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Kubilay Tuncel'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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