İzmir'de apartman duvarında asılı kalan servis minibüsü kamerada
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İzmir'in Çiğli ilçesinde, freni boşaldığı ileri sürülen servis minibüs, yol kenarındaki demir bariyerleri aşıp apartman duvarına çarparak asılı kaldı. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.
Olay, saat 23.30 sıralarında Egekent Mahallesi Merkez Camii Kavşağı'nda meydana geldi. Freni boşaldığı ileri sürülen bir servis minibüs, yol kenarında bulunan demir bariyerlere aşarak apartman duvarına çarptı. Servis minibüsü asılı kalırken, kazada ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Öte yandan, kazada servis minibüsünde ve apartmanda hasar meydana geldi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.