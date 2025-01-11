İzmir’de apartmanlara girip beğendiği ayakkabıları valize koyan hırsız yakalandı | Video
İzmir’in Buca ve Menderes ilçelerinde elinde valizle apartmanlara girip, beğendiği ayakkabıları çalan ve valizin içerisine koyan, başka il ve ilçelerde kurulan ikinci el pazarlarında bu ayakkabıları sattığı öğrenilen hırsız kıskıvrak yakalandı.
Özellikle kapıları açık olan apartmanlara girerek, kapı önüne bırakılan değerli ayakkabıları çalan, bu ayakkabıları başka il ve ilçelerde kurulan ikinci el eşya pazarlarında sattığı anlaşılan A.Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hırsız, cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
Beylikdüzü'nde E-5'te kaza, makaslayan tır yolu kapattı | Video 11.01.2025 | 11:34
00:26
Batman'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon: 7 şahıs yakalandı | Video 11.01.2025 | 11:34
00:56
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 11.01.2025 | 11:34
03:16
1 yıl önce kayboldu: Kafatası olayı aydınlattı! | Video 11.01.2025 | 11:32
00:43
00:38
01:34
Adana'da silah ve mühimmat ticareti operasyonu | Video 11.01.2025 | 10:03
00:35
Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı | Video 11.01.2025 | 09:46
01:32
Trafik levhasına çarpan otomobil ikiye katlandı! Feci kaza kamerada | Video 11.01.2025 | 09:14
02:40
Esenyurt’ta seyir halindeki araca silahlı saldırı | Video 11.01.2025 | 09:14
01:05
Türkülere konu olan telli turnalar Erzincan’da görüntülendi | Video 11.01.2025 | 09:13
01:39
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 10.01.2025 | 16:27
04:22
Sevginin ve Azmin Simgesi: 3 bacaklı kedi “Tripot” | Video 10.01.2025 | 16:14
00:33
03:26
00:21
Bitlis’te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 8 tutuklama | Video 10.01.2025 | 15:02
04:25
Aksaray'da nefes kesen polis-şüpheli kovalamacası kamerada | Video 10.01.2025 | 14:44
01:18
00:53
Yasa dışı bahis ve yedek parça operasyonu: 7 tutuklama | Video 10.01.2025 | 12:26
01:52
Pasinler'de tüp patlaması: 2’si ağır 4 yaralı | Video 10.01.2025 | 12:07