Video Yaşam İzmir'de ATV'li polisler, hırsızlık zanlısını yakaladı | Video
İzmir'de ATV'li polisler, hırsızlık zanlısını yakaladı | Video

İzmir'de ATV'li polisler, hırsızlık zanlısını yakaladı | Video

14.12.2023 | 10:48

İzmir'in Bayraklı ilçesinde görev yapan ve emniyete yeni tahsis edilen ATV araçlı polisler, aranan hırsızlık zanlısını yakaladı. Öte yandan şüphe üzerine durdurulan bir taksi içerisindeki müşteriden 599 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hapı ele geçirildi.

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Bayraklı sahil bandında, emniyete yeni tahsis edilen ATV araçlarıyla devriye gezen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir kişinin yanına gitti. Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp yaya olarak kaçmaya başlarken, sahil bandından dar olan ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, ATV'li polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin, çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve hakkında yakalama kararı olan Suriye uyruklu M.A. olduğu tespit edildi. M.A., polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TAKSİDEKİ MÜŞTERİDEN HAP ÇIKTI
Öte yandan ilçedeki yol uygulaması esnasında Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, bir taksiyi durdurarak içerisindeki yolcuyu indirdi. Kimlik sorgusu yapıldığı sırada, yolcu konumundaki M.T.'nin şüpheli ve tedirgin hareketleri üzerine üst araması yapıldı. M.T.'nin üzerinden de yeşil reçeteye tabi 599 sentetik ecza ürünü ele geçirildi.

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