Video Yaşam İzmir'de bayram alışverişi çılgınlığı | Video
İzmir'de bayram alışverişi çılgınlığı | Video

İzmir'de bayram alışverişi çılgınlığı | Video

10.04.2024 | 08:34

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, cadde üstüne kurulan tezgahlarda bayram alışverişi yapmak isteyen binlerce vatandaş yoğunluk oluşturdu.

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Binlerce İzmirli, on bir ayın sultanı Ramazan'ın bitmesinin ardından Karabağlar'ın Bozyaka Semti Eskizimir Caddesi üzerinde kurulan seyyar tezgahlarda alışveriş yapmak için yoğunluk oluşturdu. Yoğun trafiğin oluştuğu caddede, ucuz ürün alabilmek için birbiriyle yarışan İzmirliler adeta çılgınlar gibi alışveriş yaptı. Tekstil ürünlerinden hediyelik eşyalara, kaldırımda açılan tezgahlarda baklava satışına kadar çeşitli ürünlerin bulunduğu alanda gecenin ilerleyen saatlerine kadar vatandaşlar alışverişin keyfini sürdü. Caddedeki araç ve insan yoğunluğu ise dron ile görüntülendi.

"MAĞAZADAN BİR TANE ALACAĞIN ÜRÜNDEN BURADA 4-5 TANE ALABİLİRSİN"
Caddede tezgah açan esnaf Onur Ayar (39), "Bozyaka özellikle arife günleri yolda yürünmeyecek şekilde kalabalık oluyor. Kurban Bayramı'nda, Şeker Bayramı'nda her arife günü herkesi Bozyaka'ya bekliyorum. 80- 100 liraya tişört, 100- 200 liraya elbiseler var. Normalde mağazadan bir tane alacağın üründen burada 4-5 tane alabilirsin" dedi. "25 senedir Bozyakalıyım ilk defa bu kadar kalabalık gördüm" diyen esnaf Alişan Arpadal da, "Fiyatlar mağazalara göre uygun. 100-150-250 TL arası tişörtler gidiyor. Eşofmanlar 200, şortlar 100 lira. Dışarıya göre iyi, her keseye uygun ürünler var" ifadelerini kullandı. Caddenin bayramlar öncesi gece pazarı gibi olduğuna dikkat çeken Kemal Doğan (47) isimli vatandaş ise "Böyle hiç iyi değil. Trafik burada tıkanıyor. Trafik kazası oldu mu kilit oluyor" diye konuştu.

YOLU KAPATIP OYUN OYNADILAR
Öte yandan, yoğun insan ve araç kalabalığından dolayı güzergahı kullanan ambulansların güçlülükle trafikte ilerlediği görülürken, bir grup genç ise otomobillerini yolun ortasında bırakıp caddede oyun oynadı. Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin geldiğini gören gençler, olay yerinden hızla uzaklaştı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler de bölgede sık sık devriye atarak olumsuzluklara karşı tedbirli oldular.

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