Video Yaşam İzmir’de binlerce şişe sahte alkol ele geçirildi | Video
İzmir’de binlerce şişe sahte alkol ele geçirildi | Video

İzmir’de binlerce şişe sahte alkol ele geçirildi | Video

04.10.2022 | 10:57

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir’de gerçekleştirdikleri operasyonda 10 bin şişe sahte alkol ile 800 litre sahte etil alkol ele geçirdi.

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Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sahte alkol üreticilerine yönelik olarak yürütülen araştırma sonucunda, kaçakçıların kentte bir depoyu kaçak eşyaların depolanması amacıyla kullandığı bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen depoda yapılan aramalarda özellikle otellerde bulunan mini barlarda kullanılan, tüketime hazır ve şişelenmiş halde toplam 10 bin şişe sahte alkol ile yüzey temizleyicisi görünümü verilmiş 800 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

Yürütülen operasyonda ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 550 bin lira olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmaya İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam edildiği ifade edildi.

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