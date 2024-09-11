İzmir'de bir araç, çöken yolun içine düştü | Video
İzmir'de dün gece geç saatlerde başlayan ve sabah saatlerinde de etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyarmasına rağmen İzmir, yaz ortasında yine sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı. Yaz aylarında mazgalların yeterince temizlenmemesi nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Kentte trafik durma noktasına gelirken yol çökmesi nedeniyle bir araç oluşan çukurun içine düştü. Vatandaşlar yaşananlara isyan etti.
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