İzmir'de bir haftada 75 zehir operasyonu: 56 tutuklama | Video 14.03.2023 | 14:07 İzmir'de narkotik ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen 75 ayrı uyuşturucu operasyonunda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 114 şüpheliye işlem uygulandı. Adliyeye sevk edilen 56 zanlı ise tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde, 5-11 Mart tarihleri arasında 75 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Kent genelinde bir çok adreste yapılan aramalarda, 15 kilo 312 gram esrar-skank, 658 gram metamfetamin, 618 gram kokain, 342 gram bonzai, 3 bin 120 adet ekstazi, 12 bin 365 adet sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çokça uyuşturucu madde, 12 adet hassas terazi, 15 adet tabanca, 2 adet tüfek, ve uyuşturucu satışında elden edilen 242 bin 206 Türk Lirası ele geçirildi.Öte yandan operasyonlarda olaylarla ilgili 114 şüpheliye adli işlem gerçekleştirilirken, adliyeye sevk edilen 56 şüpheli tutuklandı.