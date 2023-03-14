İzmir'de bir haftada 75 zehir operasyonu: 56 tutuklama | Video
İzmir'de narkotik ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen 75 ayrı uyuşturucu operasyonunda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 114 şüpheliye işlem uygulandı. Adliyeye sevk edilen 56 zanlı ise tutuklandı.
Öte yandan operasyonlarda olaylarla ilgili 114 şüpheliye adli işlem gerçekleştirilirken, adliyeye sevk edilen 56 şüpheli tutuklandı.
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