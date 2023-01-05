İzmir’de cinayet! Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürdü | Video

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İzmir’in Konak ilçesinde trans kadın olduğu öne sürülen bir kişi, tartıştığı kişi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, ticari taksiyle kaçan şüpheliyi 15 dakika içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
15 DAKİKA İÇERİSİNDE FARKLI İLÇEDE YAKALANDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli M.F.'nin ticari taksiyle kaçtığı belirlendi. Şüphelinin bindiği taksi plakasını ve gittiği yönü tespit eden ekipler, kaçan şüpheliyi 15 dakika içerisinde Torbalı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu için emniyete götürüldüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.