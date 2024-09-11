İzmir'de çöken yolda kalan otomobil, denize sürüklendi | Video

İzmir'de dün gece geç saatlerde başlayan ve sabah saatlerinde de etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyarmasına rağmen İzmir, yaz ortasında yine sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı. Yaz aylarında mazgalların yeterince temizlenmemesi nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Kentte trafik durma noktasına geldi, yollar çöktü, evler ve araçlar suya gömüldü.