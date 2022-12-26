İzmir'de dehşet! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü | Video

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü. 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşinin canına kıyan adamın, olayın ardından çocuğunu ev sahibine bıraktıktan sonra kayıplara karıştığı öğrenildi.
ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE CİNAYETİ İŞLEMİŞ
Öte yandan cinayet şüphelisi A.F. ile Nuran Fırat çiftinin 2 çocuklarının olduğu, çocuklardan 12 yaşında olanın olay esnasında okulda olduğu, 5 yaşındaki küçük çocuğun ise evde olduğu öne sürüldü. Cinayetin hemen ardından 5 yaşındaki çocuğun, cinayet şüphelisi baba tarafından alt katta bulunan ev sahibine bırakıldığı öğrenildi.
Talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.