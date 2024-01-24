İzmir'de dehşet! Zorla girdiği evde 12 yaşındaki kızı öldürdü, annesini de ağır yaraladı | Video
İzmir’in Karabağlar ilçesinde kapının camını kırarak zorla içeri giren yabancı uyruklu şahıs, 34 yaşındaki kadını bıçakla yaraladı, kadının olayı görüp yardım çığlığı atan 12 kaşındaki kızını ise bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı.
ANNENİN DURUMU AĞIR
Çığlık seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 12 yaşındaki Behiye Ediz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan anne S. Ediz, ambulansa alınarak çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.
KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından küçük kızın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaçan zanlıyı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
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