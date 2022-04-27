İzmir'de deniz marulu tekrar ortaya çıktı | Video

İzmir İnciraltı sahilindeki Çakalburnu Lagünü'nde, ısınan hava ve kirlilik nedeniyle bu yıl da deniz marulu ortaya çıktı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, konuyla ilgili A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.