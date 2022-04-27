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OTOMATİK OYNAT
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İzmir'de deniz marulu tekrar ortaya çıktı | Video 27.04.2022 | 09:39
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Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu 27.04.2022 | 08:53
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TÜGVA'ya bombalı saldırı düzenleyen terörist böyle yakalandı 27.04.2022 | 08:53
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TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı | Video 27.04.2022 | 08:30
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Cep telefonu bataryası bir anda böyle patladı | Video 27.04.2022 | 08:30
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Eser Yenenler apar topar ameliyata edildi! | Video 26.04.2022 | 19:03
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Pakistan’daki bombalı saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı | Video 26.04.2022 | 18:07
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İBB kanalizasyon sularını Marmara'ya boşalttı! Deniz pislikle doldu 26.04.2022 | 16:44
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Eşim intihar etti diyen katil koca tutuklandı | Video 26.04.2022 | 15:37
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Öfkeli yolcu, hıncını tramvaydan çıkarmaya çalıştı! | Video 26.04.2022 | 15:36
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Bandırma'da denizde şaşırtan görüntü... Artarak devam ediyor! 26.04.2022 | 12:41
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Kars'ta suya yansıyan bulutların masalsı görüntüsü kamerada 26.04.2022 | 12:41
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İstanbul Tuzla’da kuyumcuda soygun dehşeti kamerada! Kuyumcuyu vurup... 26.04.2022 | 12:41
İzmir İnciraltı sahilindeki Çakalburnu Lagünü'nde, ısınan hava ve kirlilik nedeniyle bu yıl da deniz marulu ortaya çıktı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, konuyla ilgili A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.