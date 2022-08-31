İzmir’de dini nikahlı eşi tarafından 51 yerinden bıçaklanan kadın yoğun bakımda | Video
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İzmir’in Konak ilçesinde, dini nikahlı eşiyle kıskançlık meselesi yüzünden tartışan kadın ilk önce darp edildi, daha sonra 51 yerinden bıçaklandı. Durumu ağır olduğu öğrenilen tahlisiz kadın, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
ÖNCE DARP ETTİ DAHA SONRA BIÇAKLA YARALADI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde durumunun ağır olduğu belirlenen Havva Ç., ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Havva Ç.'nin 51 yerinde bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Dini nikahlı eşi tarafından önce darp edilen daha sonra da bıçakla yaralanan tahlisiz kadının hastanede yaşam mücadelesini sürdürdüğü öğrenildi.
SAKLANDIĞI EVDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI
Olayın ardından suç aleti ile birlikte kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre içerisinde şüpheli E.D.'nin saklandığı adresi tespit etti. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheli E.D.'yi yakalamak için harekete geçen ekipler önceden tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli E.D., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, Diyarbakır'dan boşanma aşamasındaki eşini terk edip İzmir'e geldiği öne sürülen Havva Ç.'nin 4 ay önce E.D. ile tanışıp dini nikah ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.