İzmir'de doktora sopalı saldırı! Hasta ve yakınları tarafından darp edildi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:00
01:47
Kayseri’de narkotimler torbacılara göz açtırmıyor | Video 08.10.2022 | 15:33
02:23
01:10
00:53
00:32
Adana'da trafikte yumruklu yol verme kavgası kamerada! | Video 08.10.2022 | 12:54
03:24
04:28
Yavru köpeği önce sevdi, sonra çaldı... O anlar kamerada | Video 08.10.2022 | 12:26
02:27
00:38
Tırla çarpışan lüks otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı | Video 08.10.2022 | 12:12
01:13
03:16
03:06
Şile’de el freni çekilmeyen otomobil denize düştü | Video 08.10.2022 | 10:44
01:38
Kartal’da korkutan yangın: Kafe alev alev yandı | Video 08.10.2022 | 10:43
01:45
01:02
İstanbul'da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi | Video 08.10.2022 | 09:47
00:42
Tekirdağ’da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 6 tutuklu | Video 08.10.2022 | 09:18
00:47
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 08.10.2022 | 09:18
01:08
Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü | Video 07.10.2022 | 20:23
01:19
Bataklığa saplanan inek kurtarıldı | Video 07.10.2022 | 18:36
İzmir’de daha önce başka bir doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod verdiği hasta ve yakınları tarafından iş çıkışında sopalı saldırıya uğrayan Aile Hekimi Ekin Hürel Günay, taburcu edildi. Yüzü tanınmayacak hale gelen doktor, yaşadığı olayı anlattı.
"SAĞ GÖZÜM NET GÖRMÜYOR"
Yaşadığı darp olayını anlatan Günay, "İşyerimden çıktıktan hemen sonra bir fırına girecektim. Aniden arkamdan darp edilmeye başlandım. Şahısların arasında, bir ay önce başka bir doktorla tartıştığı için beyaz kod verdiğim hasta vardı. Toplam üç kişilerdi ve ellerinde sopalar vardı. Kendimi savunmaya çalışsam da darbelerden yere düştüğümü hatırlıyorum. Bir süre sonrasını hatırlamıyorum. Darbelerin çoğu başıma yapıldı. Kafamda çok fazla yumru var. Göz çukurumda kırıklar oluşmuş. Bugün ise taburcu oldum. Genel anlamda kendimi iyi hissediyorum ama kırıklarımın iyileşmesi lazım. Sağ gözüm şu an net görmüyor. Doktorlar, kritik safhayı geçtiğimiz söylüyor ama kontrollerim devam edecek" dedi.
DAHA ÖNCE BEYAZ KOD VERMİŞTİ
Saldırganların arasında bulunan kişinin daha önce beyaz kod verdiği hasta olduğunu yineleyen Günay, o olayı ise şu sözlerle anlattı: "Ben hastamı muayene ederken bağrışma duydum. Bu şahıs, doktorla tartışıyordu ve aynı şahıs bir yıl önce de doktora bağırıp çağırmıştı. Bunun üzerine kendisinin yanına gidip dışarıya çıkardım. Şahıs, öfkesini koridordayken bana yönlendirdi. Vurmaya çalıştı, küfürlü konuştu. Biz de polis çağırdık, şikayetçi olduk. Şahıs, ehliyet için başvurmuş, doktor da gözünde sorun olduğu için göz birimine yönlendirmiş. Tartışma da bu sebeple olmuş. Bir ay sonra da sopalarla saldırıya uğradım" diye konuştu.
"BEYAZ KOD VERDİĞİMİZDE SORUN DÜZELMİYOR"
Sağlıkta şiddete ilişkin konuşan Günay, "Kanunlarımız yeterli. Sadece gerçekten harfiyle uygulanması gerek. Sağlıkta şiddette beyaz kodun yeterli olmadığını görüyoruz. Beyaz kod verdiğimizde sorun düzelmiyor. Beyaz kodu alan kişi kendini pişman hissetmiyor. Mesleğini yaptığı için insanları darp edemezsiniz. Şu an kamu davası açıldı. Ben de davanın takipçisi olacağım. Şahısların şu anda gözaltında olduğunu biliyorum" sözlerine yer verdi.
Polis ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen S.A., F.A. ve S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.