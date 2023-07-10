İzmir’de dört kişi yaşamını yitirmişti… Makasçı magandaya hem gözaltı hem ceza… | Video
Trafikte seyir halindeyken makas atarak insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren ve İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alınan trafik magandasına beş bin 887 lira ceza kesildi. Son olarak İzmir’de aracıyla makas atan bir trafik magandası dört kişinin ölümüne yol açmıştı.
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