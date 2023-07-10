İzmir’de dört kişi yaşamını yitirmişti… Makasçı magandaya hem gözaltı hem ceza… | Video 10.07.2023 | 10:41 Trafikte seyir halindeyken makas atarak insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren ve İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alınan trafik magandasına beş bin 887 lira ceza kesildi. Son olarak İzmir’de aracıyla makas atan bir trafik magandası dört kişinin ölümüne yol açmıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri; Şile Otoyolu'nun üzerinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün kimliğini tespit etti. Trafikte seyir halindeyken makas atarak insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren S.K. isimli sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Karayolları Trafik Kanunu'nun dört farklı maddesinden toplamda beş bin 887 lira ceza kesilen S.K. hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı. Son olarak İzmir'de aracıyla makas atan bir trafik magandası dört kişinin ölümüne yol açmıştı.