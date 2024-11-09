Video Yaşam İzmir'de 'Dur' ihtarına uymayan sürücü park halindeki araçlara çarptı; o anlar kamerada
İzmir'de 'Dur' ihtarına uymayan sürücü park halindeki araçlara çarptı; o anlar kamerada

İzmir'de 'Dur' ihtarına uymayan sürücü park halindeki araçlara çarptı; o anlar kamerada

09.11.2024 | 08:49

İzmir'in Bornova ilçesinde polisten kaçarken ters yöne giren sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarptı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, 'Cinsel saldırı' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı.

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