İzmir'de eğlence mekanlarına 'Günbatımı Operasyonu': 24 gözaltı | Video
İzmir'de çeşitli yöntemlerle özellikle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin banka hesaplarını ele geçiren, bu yolla yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen ve liderliğini H.A.'nın yaptığı suç örgütüne, İzmir polisi tarafından "Günbatımı Operasyonu" gerçekleştirildi. Eğlence mekanları ve evler olmak üzere 37 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
EŞ ZAMANLI "GÜNBATIMI OPERASYONU"
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, Özel Harekat polisinin de desteğiyle il genelinde eğlence mekanları olan 12 iş yeri ve 25 ikamet olmak üzere 37 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, hedef 26 şüpheli şahıstan 24'ü kıskıvrak yakalanırken, suç örgütü lideri H.A.'nın da gözaltında olduğu öğrenildi. Şebeke üyelerinin ülke genelinde bir çok vatandaşı dolandırdığı, müştekilerden yaklaşık 1 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettikleri ve elde edilen paranın şüpheli şahıslar arasında para transferi ve pos çekimi olarak paylaşıldığı tespit edildi.
KİMLİK BİLGİLERİ ZULADAN ÇIKTI
Polis ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda, 4 adet 9 mm tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 8 adet pompalı kartuşu, 52 adet 7.65 mm çapında fişek, 10 adet 9 mm çapında fişek, bir adet samuray kılıcı, 1 adet satır, bir adet kelebek tabir edilen bıçak, 25 adet pos cihazı, yüklü miktarda para ve altın, zula bölmelerinde müştekilere ait kimlik bilgileri, banka ve kredi kartları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca İzmir İl Tarım Müdürlüğü görevlileri eşliğinde yapılan aramalar esnasında, hijyen ve kaçak alkol gibi konularda yapılan denetimler neticesi yönetmeliğe aykırı faaliyet gösterdiği anlaşılan 5 iş yerine 400 bin lira adli para cezası yazıldı; iş yerleri ise mühürlenerek faaliyetine son verildi.
Şebekenin tuzağa düşürerek dolandırdığı mağdurlardan olan M.C.'den bir adet cep telefonu ve rızası dışında hesabından 6 bin 200 lira, M.D.'den rızası dışında 147 bin lira, C.K.'den de 12 bin lira para çekildiği belirlenirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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