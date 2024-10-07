Video Yaşam İzmir'de elektrikli motosiklet bataryası hırsızları kıskıvrak yakalandı | Video
İzmir'de elektrikli motosiklet bataryası hırsızları kıskıvrak yakalandı | Video

İzmir'de elektrikli motosiklet bataryası hırsızları kıskıvrak yakalandı | Video

07.10.2024 | 08:52

İzmir'in Bornova ilçesinde özel bir şirkete ait elektrikli motosikletlerin bataryalarını çalıp başka kişilere sattıkları ve kullandıkları belirlenen 5 şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızların motosiklet bataryalarını çalma anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesinde farklı zamanlarda gerçekleşen, özel bir şirkete ait elektrikli motosikletlerin bataryalarının çalınması olayıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Polis ekipleri, olayların yaşandığı yerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek, M.U., M.F.D., B.B., B.U. ve Ö.A. olarak kimlikleri belirlenen şüphelilerin, elektrikli motosikletlerin bataryalarını çalıp başka kişilere sattıkları ve kullandıklarını tespit etti.

Şüpheliler, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, çalınan malzemeler de bulunarak firma yetkililerine teslim edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.F.D., B.B., B.U. ve Ö.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.U. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de elektrikli motosiklet bataryası hırsızları kıskıvrak yakalandı | Video 01:01
İzmir'de elektrikli motosiklet bataryası hırsızları kıskıvrak yakalandı | Video 07.10.2024 | 08:52
Şanlıurfa’da elini hamur kesme makinesine kaptırdı 02:10
Şanlıurfa’da elini hamur kesme makinesine kaptırdı 07.10.2024 | 02:12
İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik o soru! Yarışmacı soruyu bilebildi mi? 02:48
İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL’lik o soru! Yarışmacı soruyu bilebildi mi? 06.10.2024 | 21:52
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! İşte Milyoner’de 1 milyon TL’lik o soru! 01:41
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! İşte Milyoner’de 1 milyon TL’lik o soru! 06.10.2024 | 21:20
Gözlerimizin nasıl çalıştığını böyle anlattı: Meğer sürekli hareket ediyormuş | Video 00:32
Gözlerimizin nasıl çalıştığını böyle anlattı: Meğer sürekli hareket ediyormuş | Video 06.10.2024 | 16:26
Discord üzerinden tehdit edildiğini söyleyen kızın görüntüleri kurgu çıktı | Video 01:52
Discord üzerinden tehdit edildiğini söyleyen kızın görüntüleri kurgu çıktı | Video 06.10.2024 | 16:10
Malatya’da feci ölüm: Fistül cihazı yerinden çıktı, banyoda yere yığıldı | Video 02:24
Malatya'da feci ölüm: Fistül cihazı yerinden çıktı, banyoda yere yığıldı | Video 06.10.2024 | 16:09
Balıkesir’de dehşete düşüren olay: Hastanede, yatağında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti | Video 01:20
Balıkesir'de dehşete düşüren olay: Hastanede, yatağında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti | Video 06.10.2024 | 16:09
İkbal ve katilinin son görüntüsüne SABAH ulaştı! Önce kendi çıkmış sonra İkbali çağırmış | Video 02:54
İkbal ve katilinin son görüntüsüne SABAH ulaştı! Önce kendi çıkmış sonra İkbali çağırmış | Video 06.10.2024 | 16:08
İkinci Seçil Erzan vakasında mağdur sayısı 900, vurgun ise 200 milyon avroya yaklaştı | Video 04:25
İkinci Seçil Erzan vakasında mağdur sayısı 900, vurgun ise 200 milyon avroya yaklaştı | Video 06.10.2024 | 13:39
Deniz kenarında kanları gören polisi aradı, hayvanseverler tepki gösterdi | Video 04:20
Deniz kenarında kanları gören polisi aradı, hayvanseverler tepki gösterdi | Video 06.10.2024 | 13:39
Van’da aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 10 milyon TL takıldı | Video 01:39
Van'da aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 10 milyon TL takıldı | Video 06.10.2024 | 13:38
Şüphelinin yakını polise bıçakla saldırdı, yaralının yakınları tekme ve yumruk attı | Video 00:20
Şüphelinin yakını polise bıçakla saldırdı, yaralının yakınları tekme ve yumruk attı | Video 06.10.2024 | 13:38
İsrail’in saldırılarından kaçanları taşıyan 4. gemi Mersin’e geldi | Video 03:30
İsrail'in saldırılarından kaçanları taşıyan 4. gemi Mersin'e geldi | Video 06.10.2024 | 13:37
Kereste fabrikasındaki yangında ölmek üzere olan tavşana, sağlık ekipleri müdahale etti | Video 01:19
Kereste fabrikasındaki yangında ölmek üzere olan tavşana, sağlık ekipleri müdahale etti | Video 06.10.2024 | 10:41
Tekirdağ’da cinayet anı kamerada | Video 02:57
Tekirdağ'da cinayet anı kamerada | Video 06.10.2024 | 10:40
Esenyurt’ta sokakta çırılçıplak gezen şahıs cep telefonu ile böyle görüntülendi | Video 00:53
Esenyurt’ta sokakta çırılçıplak gezen şahıs cep telefonu ile böyle görüntülendi | Video 06.10.2024 | 10:40
Vicdansız hırsız kamerada : SMA hastası bebeğin kumbarasını çaldı | Video 00:24
Vicdansız hırsız kamerada : SMA hastası bebeğin kumbarasını çaldı | Video 06.10.2024 | 10:39
Esenyurt’ta konser izlemek için standın üzerine çıkan vatandaşlar böyle düştü | Video 01:53
Esenyurt'ta konser izlemek için standın üzerine çıkan vatandaşlar böyle düştü | Video 06.10.2024 | 10:38
TEKNOFEST’te duygulandıran anlar | Video 03:22
TEKNOFEST'te duygulandıran anlar | Video 06.10.2024 | 10:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA