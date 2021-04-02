Video Yaşam İzmir'de eski konsolosluk binasına kumar baskını | Video

İzmir'de eski konsolosluk binasına kumar baskını | Video

İzmir'de eski konsolosluk binasına kumar baskını | Video
02.04.2021 | 14:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir'de eski konsolosluk binasına kumar baskını | Video 00:27
İzmir'de eski konsolosluk binasına kumar baskını | Video 02.04.2021 | 14:35
Adana'da kıyıya vuran 'mandabaş vatozu' denize bırakılarak, hayata döndürüldü 01:36
Adana'da kıyıya vuran 'mandabaş vatozu' denize bırakılarak, hayata döndürüldü 02.04.2021 | 14:22
Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadığı genç kızdan flaş açıklama Yüzümü kesmek ve kezzap dökmek... 03:43
Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadığı genç kızdan flaş açıklama "Yüzümü kesmek ve kezzap dökmek..." 02.04.2021 | 14:17
İstanbul’da hırsızlık için çocukları kullanan “toplu taşıma çetesi” çökertildi | Video 03:17
İstanbul’da hırsızlık için çocukları kullanan “toplu taşıma çetesi” çökertildi | Video 02.04.2021 | 13:54
Esenyurt'ta dehşet anları; otomobil kadınlara çarpıp manava girdi | Video 04:34
Esenyurt'ta dehşet anları; otomobil kadınlara çarpıp manava girdi | Video 02.04.2021 | 14:01
Genç kız, tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında 'Muşta' ile darp edildi | Video 03:07
Genç kız, tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında 'Muşta' ile darp edildi | Video 02.04.2021 | 12:27
Rize’de bir garip yol problemi. Herkes yol istiyor ama kimse arazisinden yer vermiyor | Video 05:00
Rize’de bir garip yol problemi. Herkes yol istiyor ama kimse arazisinden yer vermiyor | Video 02.04.2021 | 12:09
Kazadan kıl payı kurtulma anı araç kamerasında | Video 00:15
Kazadan kıl payı kurtulma anı araç kamerasında | Video 02.04.2021 | 11:47
Beyza Yurttaş'ı döven sevgilisi, imam nikahlı eşini arayarak, 'Nasıl olmuş aşkım' diye sormuş 08:08
Beyza Yurttaş'ı döven sevgilisi, imam nikahlı eşini arayarak, 'Nasıl olmuş aşkım' diye sormuş 02.04.2021 | 12:10
Taklit ayakkabılarla yakalandılar | Video 01:43
Taklit ayakkabılarla yakalandılar | Video 02.04.2021 | 12:14
Bursa kaçak pavyonda eğlenirken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza 00:34
Bursa kaçak pavyonda eğlenirken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza 02.04.2021 | 11:42
Müge Anlı'da son dakika! Bir kadın tarafından tecavüze uğrayan Erol Karakoç'tan şok itiraflar Üstüme çıktı beni kirletti 08:49
Müge Anlı'da son dakika! Bir kadın tarafından tecavüze uğrayan Erol Karakoç'tan şok itiraflar "Üstüme çıktı beni kirletti" 02.04.2021 | 11:48
Evinin önüne aracını park etti, kurşun yağmuruna tutuldu. Dehşet anları kamerada | Video 03:24
Evinin önüne aracını park etti, kurşun yağmuruna tutuldu. Dehşet anları kamerada | Video 02.04.2021 | 11:03
Çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti | Video 04:25
Çatıdaki intiharı video konferans ile ailesine anbean izletti | Video 02.04.2021 | 10:48
Beyzbol sopasıyla dehşeti yaşatan taksici serbest bırakıldı | Video 02:52
Beyzbol sopasıyla dehşeti yaşatan taksici serbest bırakıldı | Video 02.04.2021 | 10:30
Müge Anlı canlı yayın izle: 2 Nisan 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan esrarengiz olayda şok cinayet tutuklaması duyurusu 06:39
Müge Anlı canlı yayın izle: 2 Nisan 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan esrarengiz olayda şok cinayet tutuklaması duyurusu 02.04.2021 | 10:25
Gaziantep'te çivili sopayla kediye işkence yapan şahsı 'mama bağışı' şartıyla affetti 06:51
Gaziantep'te çivili sopayla kediye işkence yapan şahsı 'mama bağışı' şartıyla affetti 02.04.2021 | 10:11
Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın 02:00
Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın 02.04.2021 | 10:11
Yanlışlıkla otoyol inşaatına giren araç kum öbeğine çarparak taklalar attı | Video 01:47
Yanlışlıkla otoyol inşaatına giren araç kum öbeğine çarparak taklalar attı | Video 02.04.2021 | 10:09
Eski sevgilimle konuştun dedi, kurşun yağdırdı. O anlar kamerada | Video 03:35
"Eski sevgilimle konuştun" dedi, kurşun yağdırdı. O anlar kamerada | Video 02.04.2021 | 09:59

İzmir'in Narlıdere ilçesinde lüks bir villaya gerçekleştirilen kumar operasyonunda, kumar oynarken yakalanan 39 kişiye toplam 169 bin 610 lira ceza kesildi. Kumar baskını yapılan binanın bir dönem konsolosluk binası olarak kullanıldığı da öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Narlıdere'de bulunan lüks bir villada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı ve bölge takibe alındı. Harekete geçerek bölgeye intikal eden ekipler, villanın uzaktan kumandalı bahçe kapısı açıldığı esnada baskın düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 39 kişi kumar oynarken yakalanırken, yapılan aramada çok sayıda oyun kağıdı ile 620 bin lira, 50 bin dolar, 15 Euro ele geçirildi.

Operasyonda kumar oynarken yakalanan 39 kişiye 46 bin 760 lira, korona virüs tedbirlerini ihlalden 122 bin 850 olmak üzere toplam 169 bin 610 lira ceza kesildi. Villayı kiraladığı belirlenen Ş.C. hakkında ise, "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan bir dönem konsolosluk binası olarak kullanılan villanın, polis baskınlarına karşı önlem amacıyla üzerinde dikenli teller olan 5 metre yüksekliğinde duvarla çevrelendiği, uzaktan kumandayla açılan kapının arkasında bariyer olduğu ve yolların güvenlik kameralarınca gözlendiği bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA