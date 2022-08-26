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OTOMATİK OYNAT
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Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti | Video 26.08.2022 | 16:00
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Çalışma ruhsatı iptal edilmiş… Trafikten men edildi… | Video 26.08.2022 | 15:54
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Akdeniz’de facianın eşiğinden dönüldü | Video 26.08.2022 | 15:34
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İzmir’de etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde hayatı felç etti | Video 26.08.2022 | 15:30
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Şanlıurfa’da ele geçirilen tarihi geçmiş ürünler imha edildi | Video 26.08.2022 | 14:49
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Okullardan sıraları çaldılar… 3’ü de yakalandı | Video 26.08.2022 | 13:31
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İETT otobüsü şoförü direksiyonu yolcuya teslim etti iddiası | Video 26.08.2022 | 12:57
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Çanakkale Boğazı’nda gemi karaya oturdu | Video 26.08.2022 | 12:54
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Sultanbeyli'de kaza: Aracına çarpan sürücüyü darp etti | Video 26.08.2022 | 11:48
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Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi | Video 26.08.2022 | 10:44
İzmir’de etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde hayatı felç etti.