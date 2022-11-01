İzmir'de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti | Video

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İzmir’in Buca ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Alevler kontrol altına alındıktan sonra içeriye giren ekipler, evde tek yaşadığı öğrenilen Muhammed Acem Budak'ı (27) hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde ise Budak'ın dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi. Genç adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Öte yandan, Diyarbakır'dan İzmir'e üniversite okumaya gelen Budak'ın okulu bittikten sonra memleketi Diyarbakır'a dönmediği burada özel yemek firmasında kuryelik yaptığı öğrenildi.
Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.