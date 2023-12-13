İzmir’de evinde yangın çıkan emekli astsubay hayatını kaybetti | Video
İzmir'in Balçova ilçesinde 81 yaşındaki emekli astsubay, ocağa koyduğu tenceredeki yemeğin yangın çıkarması sonucu dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.
Aktaş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Turgut Aktaş'ın 10 yıl önce eşini kaybettiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
Domuz sürüsünün ilerleyişi güvenlik kamerasına yansıdı | Video 13.12.2023 | 08:57
00:45
İzmir’de evinde yangın çıkan emekli astsubay hayatını kaybetti | Video 13.12.2023 | 08:57
01:31
Piyasa değeri 35 milyonun üzerinde: Bu operasyonla yakalandı | Video 12.12.2023 | 14:53
04:16
Oktay Derelioğlu'nu darp eden kardeşlere hapis istemi | Video 12.12.2023 | 16:06
02:39
Önce kaza yaptırıp, sonra öldürmüşler | Video 12.12.2023 | 16:06
02:11
Arkadaşını öldürüp cesedini parçalayan 79 yaşındaki sanığa müebbet | Video 12.12.2023 | 16:06
01:46
Evde bebek gibi bakılan kuzu yaşamını yitirdi | Video 12.12.2023 | 12:21
00:53
Fuhuş operasyonunda yatağın altına saklanmaya çalıştı | Video 12.12.2023 | 12:23
04:05
04:39
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza | Video 12.12.2023 | 12:21
00:45
Otomobil kavşağa uçarak girdi | Video 12.12.2023 | 12:21
00:58
Sosyal medya yoluyla fuhuş yapan çete yakalandı 12.12.2023 | 11:48
00:41
03:26
İstanbul’da çifte terör operasyonu: 17 gözaltı… 12.12.2023 | 11:32
01:52
Yol isteyen ambulansa aldırmadan dakikalarca tartıştılar | Video 12.12.2023 | 10:38
00:46
TEM'de sürücülerin tehlikeli inatlaşması kamerada | Video 12.12.2023 | 10:38
05:45
Kulübede bağlı olan köpeği çaldılar | Video 12.12.2023 | 10:38
01:07
Telefon dolandırıcıları bu kez kaçamadı | Video 12.12.2023 | 10:39
06:28
Bu köpekler bir mahalleden diğer mahalleye asansör ile gidiyor | Video 12.12.2023 | 10:39
01:29
Bıçaklanarak yaralanan adam horlayarak uyuyakaldı | Video 12.12.2023 | 09:52