Video Yaşam İzmir’de evinde yangın çıkan emekli astsubay hayatını kaybetti | Video
İzmir’de evinde yangın çıkan emekli astsubay hayatını kaybetti | Video

İzmir’de evinde yangın çıkan emekli astsubay hayatını kaybetti | Video

13.12.2023 | 08:57

İzmir'in Balçova ilçesinde 81 yaşındaki emekli astsubay, ocağa koyduğu tenceredeki yemeğin yangın çıkarması sonucu dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün akşam saatlerinde Eğitim Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın 3'üncü katında yalnız yaşayan emekli astsubay Turgut Aktaş (81), yemek yapmak için ocağa tencere koydu. Bir süre sonra tencerenin alev alması sonucu evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde çıkan küçük çaplı yangını söndüren itfaiye ekipleri, yoğun dumana maruz kalan Aktaş'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aktaş, ambulansa alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Emekli astsubay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aktaş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Turgut Aktaş'ın 10 yıl önce eşini kaybettiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Domuz sürüsünün ilerleyişi güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:20
Domuz sürüsünün ilerleyişi güvenlik kamerasına yansıdı | Video 13.12.2023 | 08:57
İzmir’de evinde yangın çıkan emekli astsubay hayatını kaybetti | Video 00:45
İzmir’de evinde yangın çıkan emekli astsubay hayatını kaybetti | Video 13.12.2023 | 08:57
Piyasa değeri 35 milyonun üzerinde: Bu operasyonla yakalandı | Video 01:31
Piyasa değeri 35 milyonun üzerinde: Bu operasyonla yakalandı | Video 12.12.2023 | 14:53
Oktay Derelioğlu’nu darp eden kardeşlere hapis istemi | Video 04:16
Oktay Derelioğlu'nu darp eden kardeşlere hapis istemi | Video 12.12.2023 | 16:06
Önce kaza yaptırıp, sonra öldürmüşler | Video 02:39
Önce kaza yaptırıp, sonra öldürmüşler | Video 12.12.2023 | 16:06
Arkadaşını öldürüp cesedini parçalayan 79 yaşındaki sanığa müebbet | Video 02:11
Arkadaşını öldürüp cesedini parçalayan 79 yaşındaki sanığa müebbet | Video 12.12.2023 | 16:06
Evde bebek gibi bakılan kuzu yaşamını yitirdi | Video 01:46
Evde bebek gibi bakılan kuzu yaşamını yitirdi | Video 12.12.2023 | 12:21
Fuhuş operasyonunda yatağın altına saklanmaya çalıştı | Video 00:53
Fuhuş operasyonunda yatağın altına saklanmaya çalıştı | Video 12.12.2023 | 12:23
Kadına zarar geleceğini düşünerek müdahale ettiği tartışmada kalbinden bıçaklandı | Video 04:05
Kadına zarar geleceğini düşünerek müdahale ettiği tartışmada kalbinden bıçaklandı | Video 12.12.2023 | 12:21
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza | Video 04:39
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza | Video 12.12.2023 | 12:21
Otomobil kavşağa uçarak girdi | Video 00:45
Otomobil kavşağa uçarak girdi | Video 12.12.2023 | 12:21
Sosyal medya yoluyla fuhuş yapan çete yakalandı 00:58
Sosyal medya yoluyla fuhuş yapan çete yakalandı 12.12.2023 | 11:48
Şanlıurfa’da nefes borusuna şeker kaçan çocuğun imdadına güvenlik görevlisi yetişti 00:41
Şanlıurfa’da nefes borusuna şeker kaçan çocuğun imdadına güvenlik görevlisi yetişti 12.12.2023 | 11:43
İstanbul’da çifte terör operasyonu: 17 gözaltı… 03:26
İstanbul’da çifte terör operasyonu: 17 gözaltı… 12.12.2023 | 11:32
Yol isteyen ambulansa aldırmadan dakikalarca tartıştılar | Video 01:52
Yol isteyen ambulansa aldırmadan dakikalarca tartıştılar | Video 12.12.2023 | 10:38
TEM’de sürücülerin tehlikeli inatlaşması kamerada | Video 00:46
TEM'de sürücülerin tehlikeli inatlaşması kamerada | Video 12.12.2023 | 10:38
Kulübede bağlı olan köpeği çaldılar | Video 05:45
Kulübede bağlı olan köpeği çaldılar | Video 12.12.2023 | 10:38
Telefon dolandırıcıları bu kez kaçamadı | Video 01:07
Telefon dolandırıcıları bu kez kaçamadı | Video 12.12.2023 | 10:39
Bu köpekler bir mahalleden diğer mahalleye asansör ile gidiyor | Video 06:28
Bu köpekler bir mahalleden diğer mahalleye asansör ile gidiyor | Video 12.12.2023 | 10:39
Bıçaklanarak yaralanan adam horlayarak uyuyakaldı | Video 01:29
Bıçaklanarak yaralanan adam horlayarak uyuyakaldı | Video 12.12.2023 | 09:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA