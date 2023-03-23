İzmir'de fabrikada 254 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 23.03.2023 | 09:26 İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikaya gerçekleştirilen operasyonda, 254 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesinde bir fabrikada kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin adrese yaptığı baskında tam 254 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.