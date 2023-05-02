İzmir'de feci kaza: Kum yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi | Video
İzmir'in Foça ilçesinde kum yüklü kamyonun otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kamyon dorsesinden otomobilin içerisine dökülen kumların altından güçlükle çıkarılıp kurtarılan çift, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
GÜÇLÜKLE KURTARILDILAR
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda ve kazanın yaşandığı bölgede çevre güvenliğini sağlarken, araç içerisinde sıkışan çift, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden güçlükle çıkartıldı. M.D. ve N.D., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı | Video 02.05.2023 | 15:51
09:46
01:33
İzmir'de feci kaza: Kum yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi | Video 02.05.2023 | 15:29
01:01
3 ayrı operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 02.05.2023 | 15:10
04:00
İstanbul’da eski damat dehşeti yaşayan kayınpeder o anları anlattı | Video 02.05.2023 | 14:32
00:52
PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı | Video 02.05.2023 | 14:39
00:15
Kamyonet hırsızı hurdacı yakalandı | Video 02.05.2023 | 14:00
06:56
Dev yolcu gemisi 1300 İsrailli yolcusu ile Marmaris’e geldi | Video 02.05.2023 | 14:00
01:57
Uyuşturucu taciri nefes kesen kovalamacayla böyle yakalandı | Video 02.05.2023 | 13:59
05:05
'Yağız Efe bebeği yanlış ilaç öldürdü' iddiasına inceleme | Video 02.05.2023 | 10:33
02:06
"Taksi yok" diye engelli durak görevlisini darbetti | Video 02.05.2023 | 13:42
00:28
Karşı şeride geçen otomobil ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02.05.2023 | 11:07
03:52
Önüne atlayan köpeği ezip, böyle kaçtı | Video 02.05.2023 | 13:43
05:09
01:44
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 tutuklama | Video 02.05.2023 | 11:07
01:31
01:57
03:54
00:28
Tuzla’da tersane yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi | Video 02.05.2023 | 10:39
01:40
Şüpheli araçtan 9 kilo metamfetamin, 50 bin uyuşturucu hap çıktı | Video 02.05.2023 | 10:05