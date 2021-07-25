İzmir'de feci olay! Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 1 ölü 1 yaralı | Video

İzmir'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikteki metro inşaatı şaftına düşen otomobilden çıkarılan 2 ağır yaralıdan Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İzmir'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikteki metro inşaatı şaftına düşen otomobilden çıkarılan 2 ağır yaralıdan Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.



Öte yandan, hastanede tedavisi süren ve durumu ağır olan Pınar K.'nın da 2.35 promil alkollü olduğu öğrenildi.