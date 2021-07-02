İzmir'de feci ölüm! 5 yaşındaki çocuk, yem karma makinesinde hayatını kaybetti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:09
Sabiha Gökçen Havalimanı'na aşı merkezi kuruldu | Video 02.07.2021 | 16:08
04:06
08:40
01:59
Damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı | Video 02.07.2021 | 15:34
00:39
00:38
05:40
00:51
Küçükçekmece’de kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 02.07.2021 | 14:56
00:53
04:00
02:27
00:34
Akdeniz fokunun dalgalar arasındaki oyunu | Video 02.07.2021 | 13:44
02:19
Sıla ile Ahmet Kural’ın yeniden görülen davasında tanık dinlendi | Video 02.07.2021 | 13:24
00:57
Mafya cinayetine 4 ilde operasyon! Gözaltılar var | Video 02.07.2021 | 13:25
00:58
00:52
Piyasa değeri 1 milyon lira olan tablo ele geçirildi | Video 02.07.2021 | 13:24
01:13
24:52
02:02
İstanbul Esenyurt'ta su sayaçlarını çalan şüpheliler kamerada 02.07.2021 | 11:09
02:25
Dalgın anne, bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürüp, üstüne bastı | Video 02.07.2021 | 11:56
İzmir Tire’de 5 yaşındaki çocuk, yem karma makinesinin içinde hayatını kaybetti.
Olay, İzmir'in Tire ilçesine bağlı Gökçen Mahallesinde bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre çiftlikte bakıcı olarak çalışan M.T., sabah saatlerinde hayvanları beslemek için içinde silaj bulunan yem karma makinesini çalıştırdı ve hayvanları yemlemeye başladı. Bu esnada yem karma makinesinden parçalar çıktığını fark eden M.T. makineyi durdurdu. Makinenin içinde hayatını kaybedenin, M.T.'nin 5 yaşındaki torunu Zeynep Kumsal Yılmaz olduğu tespit edildi. Talihsiz çocuğun, makinenin içine nasıl girdiği ve olayın nasıl gerçekleştiği, jandarma ve savcılığın detaylı soruşturması sonunda netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.