İzmir'de FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon: 19 gözaltı | Video
İzmir'de terör örgütü FETÖ şüphelilerine yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, bugün gerçekleştirilen operasyonla 19 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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