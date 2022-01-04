Video Yaşam İzmir'de film gibi hırsızlık kovalamacası! 1 ölü, 2 yaralı | Video
İzmir'de film gibi hırsızlık kovalamacası! 1 ölü, 2 yaralı | Video

İzmir'de film gibi hırsızlık kovalamacası! 1 ölü, 2 yaralı | Video

04.01.2022 | 01:29

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İzmir’de film sahnelerini aratmayan kovalamacada, iş yeri sahibi kovaladığı motosiklet hırsızı zanlısına otomobille çaptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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