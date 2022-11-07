İzmir’de gece kulübünde silahlı kavga dehşeti kamerada | Video

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İzmir’in Konak ilçesindeki gece kulübünde mekan sahipleri ile haraç istediği ileri sürülen şüpheliler arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden birisinin başka bir kişiyi odaya kapatıp sopayla darbettiği anların da yer aldığı kavgada, silahla vurulan 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER SERBEST
2 kardeş emniyetteki ifadesinde, haraç isteyen kişilerin çalışanları darbettiğini, ardından ise silahlı kavga çıktığını söyledi. Haraç iddiaları sonrası polis zaman kaybetmeden harekete geçti. Ekiplerce, Sercan B. ile yanındaki M.A. ve E.A. yapılan operasyon neticesinde gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıkça serbest bırakıldı. Teslim olan 2 kardeş de ifadelerinin ardından salıverildi. Öte yandan, durumu ağır olan C.H.'nin ise tedavisinin sürdüğü ve hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
SİLAHLI KAVGA ANI KAMERADA
Yaşan silahlı kavga anı ise gece kulübünün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, mekana gelen Sercan B. ile yanındaki şahısların bar kısmında 2 kişi ile tartıştığı, tokat attığı, bardaki kişinin de belinden çıkardığı tabancayı ateşlediği anlar yer aldı. Ayrıca Sercan B.'nin, haraca bağlamak istediği ileri sürülen başka bir kişiyi de odaya kapatıp, sopayla darbettiği görüntüler ortaya çıktı.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda, Sercan B. ile yanındakilerin birçok suçtan kayıtlarının olduğu da tespit edildi.