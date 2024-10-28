İzmir'de genç kızı sokak ortasında boynundan bıçaklayan cani kamerada!
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, takıntılı olduğu komşuları olan genç kızı takip edip boynundan bıçakla yaralayarak darp etti. Genç kızın cep telefonunu da çalan şahsın saldırı anları kameraya yansıdı.
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