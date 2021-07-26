Video Yaşam İzmir'de genç yaşta ölen fitness antrenörü Batuhan Kerimoğlu'dan geriye bu görüntüler kaldı

İzmir'de genç yaşta ölen fitness antrenörü Batuhan Kerimoğlu'dan geriye bu görüntüler kaldı

İzmir'de genç yaşta ölen fitness antrenörü Batuhan Kerimoğlu'dan geriye bu görüntüler kaldı
26.07.2021 | 15:14

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, evinde ölü bulunan ve kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan fitness antrenörü Batuhan Kerimoğlu'nun İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri sürüyor. Amatör olarak futbolla da uğraşan ve sosyal medya hesaplarında spor yaparken fotoğrafları ve videoları yer alan Kerimoğlu'nun memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde defnedileceği bildirildi.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6402 sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, bir spor merkezinde antrenörlük yapan Batuhan Kerimoğlu'ndan bir süredir haber alamayan yakınları oturduğu eve geldi. Daireye giren yakınları Kerimoğlu'nu hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kerimoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Kerimoğlu'nun öldüğünü duyan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kerimoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine polis, soruşturma başlattı. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan Kerimoğlu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kerimoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cesedinden inceleme amaçlı parça alındığı bildirildi.


AMATÖR OLARAK FUTBOL DA OYNAMIŞ
Memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde, bugün ikindi vaktinde defnedilmesi planlanan Kerimoğlu'ndan geriye, spor yaparkenki fotoğraf ve videoları kaldı. Talihsiz gencin, daha önce amatör olarak futbol da oynadığı öğrenildi.

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