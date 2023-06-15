Video Yaşam İzmir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı | Video
İzmir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı | Video

İzmir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı | Video

15.06.2023 | 08:52

İzmir’in Aliağa ilçesinde kısa bir süre önce hizmete giren pilav işletmecisinden, tavuklu pilav yedikten sonra fenalaşan 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Aliağa ilçesi Kazım Dirik Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan pilav işletmecisinden kaynaklı olarak meydana geldi. Kısa bir süre önce hizmete giren işletmede gün içerisinde farklı zamanlarda tavuklu pilav yiyen 11 kişi, kusma ve bulantı şikayetiyle akşam saatlerinde Aliağa Devlet Hastanesine başvurdu. Hastaneye gelen 11 kişi hemen gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınarak tedavisine başlandı. Hastanede tedavileri tamamlanan 11 kişi gece saatlerinde taburcu oldu.

Tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Aytül Ş., "Öğle saatlerinde tavuklu pilav yemeye gitmiştim. Pilavı yedikten 5-6 saat sonra aşırı derece baş ağrısı, mide bulantısı ve aşırı kusma şikayetleriyle hastaneye geldim. Burada zehirlediğimi anladım. Yani çok dikkat edilmesi gerekiyor bu tür şeyler ihmalle gelmez, sağlık her şeyden önemli" dedi.

Öte yandan, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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