İzmir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı | Video
İzmir’in Aliağa ilçesinde kısa bir süre önce hizmete giren pilav işletmecisinden, tavuklu pilav yedikten sonra fenalaşan 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Aytül Ş., "Öğle saatlerinde tavuklu pilav yemeye gitmiştim. Pilavı yedikten 5-6 saat sonra aşırı derece baş ağrısı, mide bulantısı ve aşırı kusma şikayetleriyle hastaneye geldim. Burada zehirlediğimi anladım. Yani çok dikkat edilmesi gerekiyor bu tür şeyler ihmalle gelmez, sağlık her şeyden önemli" dedi.
Öte yandan, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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