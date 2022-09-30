İzmir'de göçmen operasyonu: 156 düzensiz göçmen yakalandı | Video

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İzmir'in Urla ve Karaburun ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 156 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan yasa dışı geçişleri organize ettiği tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar çerçevesinde, Karaburun Mordoğan Mahallesi Ege Denizi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itmeye maruz bırakılan 58 Yemen, 10 Eritre, 3 Liberya, 2 Kamerun ve 2 Cibuti uyruklu olmak üzere toplam 75 düzensiz göçmen, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı, karadan da Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon sonucu kurtarıldı.
3 ORGANİZATÖR TESPİT EDİLDİ
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, tespit edilen 3 organizatör şüphelisini yakalamak için çalışma başlatıldı.