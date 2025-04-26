Video Yaşam İzmir'de gümrükte rüşvet operasyonu: 12 tutuklama | Video
İzmir'de gümrükte rüşvet operasyonu: 12 tutuklama | Video

İzmir'de gümrükte rüşvet operasyonu: 12 tutuklama | Video

26.04.2025 | 11:40

İzmir'in Menemen ilçesinde gümrük çalışanlarına yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 12'si tutuklandı.

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Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddialarına yönelik düzenlenen geniş çaplı çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve devletin vergi kaybına yol açıldığı tespit edildi. İddiaya göre, kırmızı ve sarı hatlardan geçen konteynerler, gerekli incelemeler yapılmadan geçişine izin verilerek öncelik sağlandı. Eksik beyanname düzenlendiği, laboratuvar tespiti gerektiren ürünlerin analiz için gönderilmediği ve rüşvet karşılığında işlemlerin hızlıca tamamlandığı belirlendi.

Polis ekipleri, rüşvet alışverişi anlarının da gizli kamera görüntülerini ele geçirdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve banka hesap hareketleri incelendiğinde, 4 gümrük memurunun banka ve kripto para hesaplarına toplamda 3 milyon 850 bin TL aktarıldığı ortaya çıktı.
21 Nisan 2025 sabahı İzmir genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6'sı kamu görevlisi olmak üzere toplam 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 12 bin 200 Amerikan Doları, 13 adet tam altın, 40 gram altın, 6 adet çeyrek altın ve 3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Nisan 2025 tarihinde Menemen Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, yapılan sorgular sonrası 12 şüphelinin tutuklanmasına, 13 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
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