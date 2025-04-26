İzmir'de gümrükte rüşvet operasyonu: 12 tutuklama | Video
İzmir'in Menemen ilçesinde gümrük çalışanlarına yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Polis ekipleri, rüşvet alışverişi anlarının da gizli kamera görüntülerini ele geçirdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve banka hesap hareketleri incelendiğinde, 4 gümrük memurunun banka ve kripto para hesaplarına toplamda 3 milyon 850 bin TL aktarıldığı ortaya çıktı.
21 Nisan 2025 sabahı İzmir genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6'sı kamu görevlisi olmak üzere toplam 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 12 bin 200 Amerikan Doları, 13 adet tam altın, 40 gram altın, 6 adet çeyrek altın ve 3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
Gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Nisan 2025 tarihinde Menemen Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, yapılan sorgular sonrası 12 şüphelinin tutuklanmasına, 13 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
İzmir'de gümrükte rüşvet operasyonu: 12 tutuklama | Video 26.04.2025 | 11:40
00:52
İstanbul'da iş yerlerine silahlı saldırı kamerada | Video 26.04.2025 | 11:12
00:31
Şişli'de otobüs şoförü sürücüye bıçak çekti! O anlar kamerada | Video 26.04.2025 | 11:06
01:18
Gaziantep’te feci kaza: İşçi servisi ile tır çarpıştı, 9 yaralı | Video 26.04.2025 | 10:56
01:17
Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı | Video 26.04.2025 | 10:51
04:38
00:30
İstanbul'da patenlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 26.04.2025 | 09:49
00:21
Ekrem İmamoğlu gizli toplantıdan iki sır valizle çıktı 25.04.2025 | 22:02
00:22
00:25
01:27
Bingöl'de zincirleme kaza; 1'i ağır 6 yaralı | Video 25.04.2025 | 15:33
00:51
23 Nisan gösterilerindeki erotik şov skandalına tepkiler çığ gibi! | Video 25.04.2025 | 15:11
00:33
08:29
Fatih'te 6.2'lik depremde hasar alan 3 bina boşaltıldı | Video 25.04.2025 | 13:16
05:25
Avcılar'da deprem anları kamerada | Video 25.04.2025 | 12:55
04:21
00:44
01:23
Deprem anında herkes kaçarken o ailesine koştu! O anlar kamerada | Video 25.04.2025 | 12:33
00:21
Osmaniye'de 9'u öğrenci 11 kişi kazada yaralandı! O anlar kamerada | Video 25.04.2025 | 12:31
00:23
Midibüste mahsur kalan çocukları itfaiyeciler omuzlarında taşıdı | Video 25.04.2025 | 11:48