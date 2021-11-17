Video Yaşam İzmir'de güpegündüz silahlı çatışma anı kamerada | Video
İzmir'de güpegündüz silahlı çatışma anı kamerada | Video

İzmir'de güpegündüz silahlı çatışma anı kamerada | Video

17.11.2021 | 09:01

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İzmir'in Buca ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatışmanın ortasında kalan 2 kişinin kaçmaya çalıştıkları anlar da yer alırken, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Göksu Mahallesi 682/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında başlayan sözlü sataşma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ardından iki grup pompalı tüfek ve silahlarla birbirlerine ateş açarken, meydana gelen olayda park halindeki hafif ticari araç ile otomobile kurşunlar isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON YAPILDI
Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma yürütürken, havadan helikopterin de destek verdiği operasyonda olaya karıştığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA
Öte yandan meydana gelen silahlı çatışma bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde bir grubun silahla etrafa ateş açtığı, bu sırada çatışmanın ortasında kalan 2 kişinin saklanarak kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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