Video Yaşam İzmir'de hareketli dakikalar: Eski eşi ve iki kişiyi silahla vurdu | Video

İzmir'de hareketli dakikalar: Eski eşi ve iki kişiyi silahla vurdu | Video

İzmir'de hareketli dakikalar: Eski eşi ve iki kişiyi silahla vurdu | Video
24.05.2021 | 15:16

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde boşandığı eski eşi ve yanındaki kişiyi vuran şüpheli daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha vurarak yaraladı. Olayın ardından şüpheli, suç aletiyle birlikte polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Öte yandan kahvehanede meydana gelen silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Olay sabah saatlerinde Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'nde bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre boşandığı eski eşinin bulunduğu eve gelen Selçuk H. (46), eşi Emine Y. (36) ve Gökhan U. (23)'ya tabanca ile ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Emine Y.'nin bacağından, Gökhan U.'nun ise yüzünden tabancayla vurulup yaralandığı öğrenildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DAHA SONRA KAHVEHANEDE BİR KİŞİYİ VURDU
Olayın ardından İnönü Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki bir kahvehaneye gelen şüpheli, burada da Tayyar Ö. ile karşılaştı. Yanında getirdiği pompalı tüfekle Tayyar Ö.'ye ateş eden Selçuk H., kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Vücuduna saçmalar isabet eden Tayyar Ö., ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kahvehanede meydana gelen silahlı saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde Selçuk H.'nin Tayyar Ö.'ye ateş ettiği görüldü.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Selçuk H.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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