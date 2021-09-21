Video Yaşam İzmir’de hareketli saatler: Evden çıkmak istemeyen kiracı ortalığı birbirine kattı

İzmir’de hareketli saatler: Evden çıkmak istemeyen kiracı ortalığı birbirine kattı

İzmir’de hareketli saatler: Evden çıkmak istemeyen kiracı ortalığı birbirine kattı
21.09.2021 | 08:10

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İzmir’in Buca ilçesinde, ev sahibinin evden çıkmasını istediği kiracı evi boşaltmak istememesinin ardından dairede bulunan eşyaları sokağa atmaya başladı. Ortalığı savaş alanına çeviren ve evi benzin dökerek yakmaya çalışan kiracı, yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından polis tarafından ikna edildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 673 Sokak'a meydana geldi. İddiaya göre, 1 ay önce 5 katlı binanın son katına taşınan kiracı Erol A. (35) ile ev sahibi arasında anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine ev sahibi kiracısının evi boşaltmasını istedi. Evi boşaltmayacağını ve benzin dökerek ateşe vereceğini söyleyen Erol A., daha sonra ise dairenin içerisine benzin döküp evi ateşe vermeye çalıştı.


Sokağı savaş alanına çevirdi
Madde bağımlısı olduğu ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı ileri sürülen Erol A., buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi de dahil eline ne geçirdiyse sokağa atmaya başladı. Sokakta bulunan elektrik telleri de atılan eşyalardan dolayı zarar görürken, yetkililerce elektriklerin kesilmesiyle sokak adeta karanlığa büründü. Bunun üzerine mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekiplerince ise sokağa hava yastığı açıldı.


Özel Harekat Polisleri sevk edildi
Hareketli saatlerin yaşandığı sokağa tedbiren Özel Harekat Polisleri de sevk edilirken, yaklaşık 3 saat boyunca evdeki eşyaları sokağa atan kiracı, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çabaları sonucunda ikna edildi. Gözaltına alınan Erol A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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