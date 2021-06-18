İzmir'de HDP il binasındaki silahlı saldırının şüphelisinin olay yerine geliş anı görüntüleri ortaya çıktı
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İzmir'de HDP il binasına düzenlenen saldırı öncesi şüphelinin olay yerine geliş anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.