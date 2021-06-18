Video Yaşam İzmir'de HDP il binasındaki silahlı saldırının şüphelisinin olay yerine geliş anı görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de HDP il binasındaki silahlı saldırının şüphelisinin olay yerine geliş anı görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de HDP il binasındaki silahlı saldırının şüphelisinin olay yerine geliş anı görüntüleri ortaya çıktı
18.06.2021 | 10:14

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İzmir'de HDP il binasına düzenlenen saldırı öncesi şüphelinin olay yerine geliş anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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