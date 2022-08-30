Video Yaşam İzmir'de helikopter kalkış esnasında yan yattı | Video
İzmir'de helikopter kalkış esnasında yan yattı | Video

İzmir'de helikopter kalkış esnasında yan yattı | Video

30.08.2022 | 16:03

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İzmir’in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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İzmir'in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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