İzmir'de helikopter kalkış esnasında yan yattı | Video

İzmir’in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.