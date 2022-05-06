Video Yaşam İzmir’de hırsızlık operasyonu: 9 gözaltı | Video
İzmir’de hırsızlık operasyonu: 9 gözaltı | Video

İzmir’de hırsızlık operasyonu: 9 gözaltı | Video

06.05.2022 | 11:56

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İzmir’in Dikili ve Kemalpaşa ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve her türlü suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda ilçe jandarma komutanlıkları ve JASAT (Jandarma Dedektifleri) sorumluluk sahasında yürütülen çalışmalar sonucunda; Dikili ilçesi Bademli Mahallesinde S.Y. isimli şahsa ait bahçeden balıkçılık malzemelerinin çalınması olayına karışan F.D., Y.D., M.İ., K.G., C.E. ve M.Ö. isimli şüphelileri güvenlik kameralarını inceleyerek tespit etti. Şüphelilere ait 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 10 adet ağ mantarı, 16 adet 250 kilogramlık ağ çekmede kullanılan algora, 1 adet demir trol rolesi,300 adet ağ kurşunu, 10 adet demir salyangoz malzemesi ve piyasa değeri yaklaşık 140 bin TL olan deniz malzemeleri ele geçirirken, yakalanan şüphelilerin hırsızlık olayını itiraf ettikleri bildirildi.

Ayıca, Kemalpaşa ilçesi Sütçüler Mahallesinde bulunan TCDD'ye ait tren yolu hattı üzerinde korkuluk demirlerinin çevresinde şüpheli şahısların olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, C.D., İ.Ö., ve N.K. isimli şüphelileri TCDD'ye ait 1 metre yüksekliğine 10 metre genişliğinde korkuluk demirlerini oksijen kaynak makinesiyle keserken suçüstü yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

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