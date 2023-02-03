Video Yaşam İzmir'de hortum paniği! Aynı anda 8 hortum kamerada | Video
İzmir'de hortum paniği! Aynı anda 8 hortum kamerada | Video

İzmir'de hortum paniği! Aynı anda 8 hortum kamerada | Video

03.02.2023 | 12:31

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, sabah saatlerinde aynı anda 8 hortum görüldü. Paniğe neden olan hortumlar şans eseri karaya vurmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir'de özellikle yarımada olarak bilinen Çeşme, Urla ve Karaburun ilçelerinin yanı sıra, kıyı ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun yanı sıra Çeşme-Ovacık açıklarında denizde hortum meydana geldiği görüntülendi. Aynı anda 8 ayrı hortumun oluştuğu kamera görüntülerine yansırken, hortumlar şans eseri karaya ulaşmadı. Ege Denizi'nde nadir görülen görüntü, vatandaşlarda panik uyandırdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Manisa’da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video 00:53
Manisa'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video 03.02.2023 | 12:48
İzmir’de hortum paniği! Aynı anda 8 hortum kamerada | Video 00:31
İzmir'de hortum paniği! Aynı anda 8 hortum kamerada | Video 03.02.2023 | 12:48
Manisa’da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video 00:53
Manisa'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video 03.02.2023 | 12:31
İzmir’de hortum paniği! Aynı anda 8 hortum kamerada | Video 00:31
İzmir'de hortum paniği! Aynı anda 8 hortum kamerada | Video 03.02.2023 | 12:31
Bahçelievler’de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi | Video 01:48
Bahçelievler’de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi | Video 03.02.2023 | 12:05
Şanlıurfa’da 101 kaçak göçmen yakalandı | Video 03:28
Şanlıurfa’da 101 kaçak göçmen yakalandı | Video 03.02.2023 | 11:51
Gaziosmanpaşa’da otomobil çalmaya çalışan 3 hırsız kamerada | Video 05:10
Gaziosmanpaşa'da otomobil çalmaya çalışan 3 hırsız kamerada | Video 03.02.2023 | 11:39
Silahlarla ve çelik yeleklerle yakaladılar | Video 00:11
Silahlarla ve çelik yeleklerle yakaladılar | Video 03.02.2023 | 11:40
Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı | Video 01:12
Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı | Video 03.02.2023 | 11:40
Hırsız tanıdık çıktı! Bu görüntülerden yakaladılar | Video 00:44
Hırsız tanıdık çıktı! Bu görüntülerden yakaladılar | Video 03.02.2023 | 11:08
Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama | Video 00:15
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama | Video 03.02.2023 | 10:06
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Şubat 2023 Cuma atv izle! | Video 05:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Şubat 2023 Cuma atv izle! | Video 03.02.2023 | 10:47
Ataşehir’de asker konvoyunda tehlikeli anlar | Video 00:56
Ataşehir'de asker konvoyunda tehlikeli anlar | Video 03.02.2023 | 10:13
1993 yılında PKK’ya katılan kardeşine teslim ol çağrısı yaptı | Video 04:35
1993 yılında PKK’ya katılan kardeşine teslim ol çağrısı yaptı | Video 03.02.2023 | 10:10
Elazığ’da aç kalan kurt ve tilki şehir merkezinde böyle görüntülendi | Video 01:38
Elazığ’da aç kalan kurt ve tilki şehir merkezinde böyle görüntülendi | Video 03.02.2023 | 10:10
Girlevik şelalesi’nde kış manzarası böyle görüntülendi | Video 04:00
Girlevik şelalesi'nde kış manzarası böyle görüntülendi | Video 03.02.2023 | 10:10
Kömür yüklü tırda 27 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 00:56
Kömür yüklü tırda 27 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 03.02.2023 | 10:10
Girlevik şelalesi’nde kış manzarası böyle görüntülendi | Video 04:00
Girlevik şelalesi'nde kış manzarası böyle görüntülendi | Video 03.02.2023 | 10:01
Doğada yaralı halde bulunup tedavisi yapılan yabani ördekler tekrar doğaya bırakıldı | Video 01:41
Doğada yaralı halde bulunup tedavisi yapılan yabani ördekler tekrar doğaya bırakıldı | Video 03.02.2023 | 09:34
Hakkari’de VEDAŞ ekibi çığ tehlikesi atlattı | Video 01:24
Hakkari'de VEDAŞ ekibi çığ tehlikesi atlattı | Video 03.02.2023 | 09:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA