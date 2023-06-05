İzmir’de husumetliler arasında silahlı kavga: 2 ağır yaralı | Video
İzmir’in Konak ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır şekilde yaralandı.
Öte yandan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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