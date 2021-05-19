Video Yaşam İzmir'de iki çocuğun yaralandığı kaza kamerada | Video

İzmir'de iki çocuğun yaralandığı kaza kamerada | Video

İzmir'de iki çocuğun yaralandığı kaza kamerada | Video
19.05.2021 | 16:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahilde doğum günü kutlamasında kan aktı1 gencin hayatını kaybettiği dehşet anları kamerada | Video 00:42
Sahilde doğum günü kutlamasında kan aktı1 gencin hayatını kaybettiği dehşet anları kamerada | Video 19.05.2021 | 16:31
İzmir'de iki çocuğun yaralandığı kaza kamerada | Video 04:01
İzmir'de iki çocuğun yaralandığı kaza kamerada | Video 19.05.2021 | 16:31
Esra Erol'da canlı yayınında karısı internetten tanıştığı kadınla kaçan koca isyan etti! 11:25
Esra Erol'da canlı yayınında karısı internetten tanıştığı kadınla kaçan koca isyan etti! 19.05.2021 | 16:42
Açık kalp ameliyatına alınan Fısfıs İsmail taburcu edildi | Video 04:22
Açık kalp ameliyatına alınan "Fısfıs İsmail" taburcu edildi | Video 19.05.2021 | 16:45
Esra Erol canlı yayın izle: 19 Mayıs 2021 Çarşamba atv izle! Karısı internetten tanıştığı kadınla kaçan kocadan flaş açıklamalar 05:22
Esra Erol canlı yayın izle: 19 Mayıs 2021 Çarşamba atv izle! Karısı internetten tanıştığı kadınla kaçan kocadan flaş açıklamalar 19.05.2021 | 16:36
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı | Video 02:27
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı | Video 19.05.2021 | 16:05
Beşiktaş’ta kırmızı ışık ihlali kazası kamerada | Video 00:53
Beşiktaş’ta kırmızı ışık ihlali kazası kamerada | Video 19.05.2021 | 15:18
SON DAKİKA: İzmir'de 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde depremler! Deprem anı ve yaşanan panik kamerada 00:47
SON DAKİKA: İzmir'de 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde depremler! Deprem anı ve yaşanan panik kamerada 19.05.2021 | 14:58
Cinnet getiren koca eşini satırla doğramaya kalktı | Video 00:53
Cinnet getiren koca eşini satırla doğramaya kalktı | Video 19.05.2021 | 14:34
Bina çatısında fotoğraf çektiren gençleri görenler şaşkına döndü | Video 00:38
Bina çatısında fotoğraf çektiren gençleri görenler şaşkına döndü | Video 19.05.2021 | 14:06
Şu güzelliğe bak, ben seni yerim dediği ayı dönüp poz verdi | Video 01:03
"Şu güzelliğe bak, ben seni yerim" dediği ayı dönüp poz verdi | Video 19.05.2021 | 14:06
Kars'ta cadde ortasındaki silahlı çatışma dehşeti kamerada 03:30
Kars'ta cadde ortasındaki silahlı çatışma dehşeti kamerada 19.05.2021 | 13:54
Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı | Video 03:18
Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı | Video 19.05.2021 | 13:02
Müge Anlı'da canlı yayında şoke eden anlar... Yere yığıldı! 17:20
Müge Anlı'da canlı yayında şoke eden anlar... Yere yığıldı! 19.05.2021 | 12:59
Müge Anlı'da son dakika! Kocasının amcası ile kaçan Seda Aksu'dan canlı yayında şaşırtan açıklamalar İstemiyorum.. 04:55
Müge Anlı'da son dakika! Kocasının amcası ile kaçan Seda Aksu'dan canlı yayında şaşırtan açıklamalar "İstemiyorum.." 19.05.2021 | 12:37
Kumar oynarken basılan 14 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı | Video 03:02
Kumar oynarken basılan 14 kişi mutfak penceresinden kaçıp çatıya çıktı | Video 19.05.2021 | 12:30
Thodex’in finans sorumlusuna tutuklama talebi | Video 00:34
Thodex’in finans sorumlusuna tutuklama talebi | Video 19.05.2021 | 11:42
Sandalye ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü | Video 00:52
Sandalye ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü | Video 19.05.2021 | 11:42
Kaldırımda bulduğu 60 Bin TL’lik çekin sahibini bulup teslim etti | Video 03:21
Kaldırımda bulduğu 60 Bin TL’lik çekin sahibini bulup teslim etti | Video 19.05.2021 | 11:24
İnci kefali sazanlara uçmayı öğretti | Video 04:03
İnci kefali sazanlara uçmayı öğretti | Video 19.05.2021 | 11:24

İzmir'in Buca ilçesinde elektrikli bisikletle kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında, elektrikli bisiklette bulunan 15 ve 16 yaşlarında iki çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam 21.14'te ilçeye bağlı Yiğitler Mahallesi 361 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü E.K. (16) ve arkadaşı A.A. (15) elektrikli bisikletle yol üzerinde seyir halindeyken, kontrolsüz bir şekilde Fevzi Çakmak Caddesi'ne çıktı. Bu esnada belediyeye ait olduğu öne sürülen bir kamyonetin elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan ve başlarında kask olmadığı öğrenilen E.K. ve A.A., yola savruldu. Yolda metrelerce sürüklenen çocuklar yerde yatarken, kazayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuklara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, E.K. ve A.A. daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Hastanede tedavi altına alınan çocuklardan A.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kamyonet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

O ANLAR KAMERADA
Öte yandan meydana gelen kaza bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde E.K. ile arkadaşı A.A.'nın elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken kontrolsüz bir şekilde caddeye çıktığı, bu sırada caddede seyir halinde olan belediyeye ait kamyonet, elektrikli bisiklete çarptığı görüldü.

"BURADA SÜREKLİ KAZA OLUYOR"
Bu kavşakta sürekli kazaların olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Mehmet Erdoğan, yetkililerden buraya önlem alınmasını istedi. Erdoğan, "Ben evde oturuyordum ve gürültüye dışarı çıktım. Apartmanın güvenlik kameralarını incelediğimde elektrikli bisikletin hızlı geldiğini gördüm. Üstünde de iki genç vardı. Burada ne yazık ki çok kaza oluyor ve biz çok rahatsızız bu durumdan. Buraya önlem açısından bir işaret levhası ya da yola bir kasis yapılması şart. Bu bir değil iki değil. Sürekli yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar oluyor. Burası kontrolsüz bir kavşak ve vatandaşlarımız ne yazık ki dikkat etmiyorlar" açıklamasında bulundu. Bir başka mahalle sakini Sıdıka Yetkinoğlu ise, "Elektrikli bisikletle iki çocuk yokuş aşağı hızla gelirken kamyonet ile çarpıştı. Çocuklardan biri yolun bir tarafında, biri de diğer tarafına fırladı. Oldukça kötü bir kazaydı. Daha sonra ambulanslar gelerek çocukları hastaneye götürdü. Burası kontrolsüz bir kavşak olduğu için ne yazık ki çok kaza oluyor. Yetkililer buraya bir şeyler yapmalı. Tümsek veya işaret levhası yapılması gerekiyor. Günah çocuklar var, yaşlılar var" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA