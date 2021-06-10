Video Yaşam İzmir'de işçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı | Video

İzmir'de işçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı | Video

İzmir'de işçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı | Video
10.06.2021 | 07:40

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İzmir’in Buca ilçesinde, işten çıkan işçileri evine dağıtan işçi servisi iddiaya göre freninin tutmaması sonucu önce bir otomobile çarptı ardından mobilya mağazasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanırken, mağazada büyük çaplı hasar meydana geldi.

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Kaza, gece saatlerinde İnönü Mahallesi 677 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa P. (46) idaresindeki otobüs, ambalaj sektöründe çalışan işçileri evlerine dağıtmak isterken otobüsün freninin tutmaması üzerine önce bir otomobile çarptı ardından mobilya mağazasına daldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre 12 yaralı ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, mobilya mağazasında büyük çapta hasar meydana gelirken, gözaltına alınan otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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