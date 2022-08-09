İzmir'de işten çıkartılan taşeron işçilere sert müdahale | Video

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Evde Bakım Hizmetinde çalışan bir grup personelin ihale değişimi sonucu işten çıkarılmaları sonrası gerilim tırmandı. Dün Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısının yapılacağı salona girmek isteyen taşeron firma çalışanları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Salona alınmayan taşeron firma çalışanları Başkan Soyer’i protesto etti. Güvenlik görevlileri tarafından darp edildiklerini öne süren eski çalışanlar; “Bir yanda iktidara geldiğimiz zaman taşeronu kaldıracağız diyorsunuz öte yandan derdimizi anlatmak için halka açık meclis toplantısına bir temsilci göndermemize dahi izin vermiyorsunuz. Bizleri darp edip kapı dışarı ediyorsunuz. Taşeronu böyle mi çözeceksiniz.” diyerek tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı evde bakım hizmeti veren taşeron firma çalışanlarının eylemine sahne oldu. Oturum öncesi meclis toplantısının yapılacağı belediye hizmet binası önüne gelen bir grup taşeron firma çalışanı, içeriden bir yetkili ile görüşüp taleplerini iletmek istedi. Talep kabul görmeyince meclis toplantısının yapıldığı salona girmek isteyen grup ile güvenlik görevlileri karşı karşıya geldi. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında cam kapı zarar görürken taşeron işçiler belediye binasının dışarısına çıkarıldı. Meclis toplantısının halka açık olduğunu belirten taşeron işçiler içeri alınmadıklarını güvenlik görevlileri tarafından darp edildiklerini öne sürdü. Yaşananlara tepki gösteren işçiler; "Biz içeri bir temsilci gönderip durumu çözmek istiyoruz. Zabıta ve güvenlik görevlileri bize el kaldırıp darp ediyorlar. İktidara gelince taşeronu kaldıracağız diyorlar ama bizi herkese açık meclis toplantısına sokmuyorlar. Taşeronu böyle mi çözeceksiniz? Sesimizi duyun. Yeter artık." Diye bağırdı.

ARKA KAPIDAN DA GİREMEDİLER

Ön kapıdan alınmayan işçilerin meclisin yapıldığı salonun bulunduğu Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin arka kapısından içeri girme girişimleri de sonuçsuz kaldı. Genellikle belediye başkanlarının girişi için kullanılan VİP kapıda bir süre bekleyen işçiler sonuç alamayınca dağılmak zorunda kaldı.