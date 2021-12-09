Video Yaşam İzmir'de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı | Video
İzmir'de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı | Video

İzmir'de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı | Video

09.12.2021 | 09:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı | Video 03:19
İzmir'de istinat duvarı çöktü: 88 daire boşaltıldı | Video 09.12.2021 | 09:18
Meraklı hurdacı başına iş açtı. Bulduğu patlayıcı maddeyi evinde incelerken elinde patladı | Video 03:50
Meraklı hurdacı başına iş açtı. Bulduğu patlayıcı maddeyi evinde incelerken elinde patladı | Video 09.12.2021 | 09:07
Müge Anlı’da son dakika kararı! Pideci ile kaçan karısına Eve dön diye yalvaran Serkan Kıyak’tan flaş karar...
Müge Anlı'da son dakika kararı! Pideci ile kaçan karısına "Eve dön" diye yalvaran Serkan Kıyak'tan flaş karar... 09.12.2021 | 09:09
Lüks araçla takla attı, yaralı şekilde hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti | Video 02:46
Lüks araçla takla attı, yaralı şekilde hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti | Video 09.12.2021 | 08:54
Gebze’de fabrika yangını | Video 01:20
Gebze'de fabrika yangını | Video 09.12.2021 | 08:54
Bir çocuk annesi Zehra Kıyak bulundu | Video 03:38
Bir çocuk annesi Zehra Kıyak bulundu | Video 08.12.2021 | 21:51
Zahide Yetiş, Müge Anlı Stüdyosu’nda! | Video 03:51
Zahide Yetiş, Müge Anlı Stüdyosu'nda! | Video 08.12.2021 | 21:51
Okey masasında arkadaşını infaz etti! O anlar kameralara yansıdı! | Video 01:42
Okey masasında arkadaşını infaz etti! O anlar kameralara yansıdı! | Video 08.12.2021 | 19:55
Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...O anlar saniye saniye kameralara yansıdı | Video 02:15
Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...O anlar saniye saniye kameralara yansıdı | Video 08.12.2021 | 17:58
Erciyes’te sevindiren kar yağışı | Video 02:46
Erciyes'te sevindiren kar yağışı | Video 08.12.2021 | 17:39
Ev hırsızları yakalandı | Video 00:16
Ev hırsızları yakalandı | Video 08.12.2021 | 16:26
Yaban hayatı foto kapana yansıdı | Video 01:53
Yaban hayatı foto kapana yansıdı | Video 08.12.2021 | 15:54
Sokak köpekleri kız çocuğuna böyle saldırdı | Video 00:58
Sokak köpekleri kız çocuğuna böyle saldırdı | Video 08.12.2021 | 15:54
Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video 00:16
Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video 08.12.2021 | 15:55
Namludaki araç karıştı, masum genç vurularak öldürüldü | Video 02:41
Namludaki araç karıştı, masum genç vurularak öldürüldü | Video 08.12.2021 | 15:13
Pendik’te 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:54
Pendik'te 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 08.12.2021 | 15:05
İkitelli İETT garajında kaza | Video 01:36
İkitelli İETT garajında kaza | Video 08.12.2021 | 15:05
Boğazı kesilip evi yakılan çinli kadın cinayeti davasında müebbet hapis talebi | Video 05:30
Boğazı kesilip evi yakılan çinli kadın cinayeti davasında müebbet hapis talebi | Video 08.12.2021 | 14:28
Kaldırımda servis bekleyen öğrencilerin kazadan kıl payı kurtulması kamerada | Video 00:19
Kaldırımda servis bekleyen öğrencilerin kazadan kıl payı kurtulması kamerada | Video 08.12.2021 | 14:28
Sokak köpeklerinin Sude’ye saldırdığı anlar kamerada | Video 00:51
Sokak köpeklerinin Sude'ye saldırdığı anlar kamerada | Video 08.12.2021 | 13:46

İzmir'in Narlıdere ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu kısmen eğilen 2 apartmanda bulunan 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA