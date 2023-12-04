İzmir'de jandarmadan kumar operasyonu | Video 04.12.2023 | 11:15 İzmir'de jandarma ekipleri tarafından kumar oynayanlara yönelik gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında, tombala oynarken yakalanan 84 kişiye toplam 340 bin 620 lira idari para cezası uygulanırken, 2 işletme sahibi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Aralık günü sorumluluk bölgelerinde kumar, tombala oynayanlara yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri tarafından bir çok adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, umuma açık işletmelerde kumar oynayan 84 kişi yakalandı. Yakalanan 84 kişiye toplam 340 bin 620 lira idari para cezası uygulanırken, 2 işletmeci hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.Öte yandan işletmelerde yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 4 kişi hakkında da işlem başlatılırken, kumar oynatılmak için kullanılan araçlara da el kondu.