Video Yaşam İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video

İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video

İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video
29.04.2021 | 10:13

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İzmir'in Torbalı, Menemen, Ödemiş, Kiraz, Bayındır ve Beydağ İlçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleşen uyuşturucu baskınlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi kapsamında 4 Nisan ile 28 Nisan tarihleri arasında Torbalı, Menemen, Ödemiş, Kiraz, Bayındır ve Beydağ İlçelerinde, bir çok adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda yapılan aramalarda; bin 57 kök kenevir bitkisi, bin 200 gram kubar esrar, 870 gram metamfetamin, 17 gram kenevir tohumu, 155 gram bonzai, 93 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet av tüfeği fişeği ve 110 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Öte yandan gerçekleştirilen operasyonlarda olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.I.T., Ş.D. ve B.D. tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edilirken, S.A., S.A., H.K., S.M., O.K., T.C. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli H.K.'nın ise adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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